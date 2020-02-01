Прикордонники нагадали, що для поїздок у Росію скоро буде потрібен закордонний паспорт

Українці з 1 березня зможуть їздити до Росії лише за закордонними паспортами.

На цьому наголосили в Державній прикордонній службі України, нагадавши, що відповідні зміни передбачені урядовою постановою від 18 грудня 2019 року № 1056.

"З 1 березня 2020 року українці не зможуть перетинати державний кордон з України в Російську Федерацію на підставі паспорта громадянина України (так званого внутрішнього паспорта) або свідоцтва про народження", - йдеться в повідомленні.

Громадяни України, які раніше вибули за кордон за внутрішнім паспортом чи свідоцтвом про народження (для дітей до 16 років), зможуть повернутися в Україну за цими документами, підкреслили в ДПСУ.

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Як вважають у відомстві, такі нововведення позитивно вплинуть на якість та швидкість прикордонного контролю. Вони дадуть змогу запобігти використанню підробок внутрішніх паспортів та свідоцтв про народження з огляду на низький ступінь захисту цих документів.

Також, як очікують прикордонники, зменшиться ймовірність незаконних вивезень неповнолітніх українців за кордон, адже відсутність фото на свідоцтвах про народження не дає можливість встановити приналежність документа конкретній дитині.

"Під час оформлення особи з внутрішнім паспортом інспектор-прикордонник витрачає значно більше часу, щоб внести у базу даних інформацію про особу (прізвище, ім’я, стать, дата народження, громадянство) та документ (номер, серія, тип). Під час оформлення особи із закордонним паспортом вся ця інформація автоматично зчитується рідерами з машинозчитувальної зони", - пояснюють у ДПСУ.

Крім того, у внутрішніх паспортах, на відміну від закордонних, відсутня можливість проставляння відміток про перетин державного кордону, що часто створює проблеми особам, яким потрібно підтвердити перебування за кордоном (наприклад, у відрядженні).

Громадянам України, які після 1 березня планують перетинати українсько-російський кордон, Державна прикордонна служба рекомендує завчасно подбати про підготовку документів, щоб не мати зайвих клопотів під час прикордонного контролю.

"Не варто розглядати це повідомлення як рекомендацію відвідати Російську Федерацію. Адже паспорт громадянина України для виїзду за кордон дає можливість безвізово відвідати чимало країн. Та й часу на виготовлення закордонного паспорта, якщо ви його досі не отримували, залишилося не так багато", - підсумували в Держприкордонслужбі.