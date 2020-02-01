Раду закликають заборонити музику й фільми у транспорті

Ряд громадських організацій закликають Верховну Раду ухвалити зміни до законодавства, які заборонять трансляцію в салонах пасажирського транспорту звукової інформації, що не стосується безпосередньо подорожі або безпеки пасажирів.

Про це повідомляють представники руху "Простір свободи" у Facebook.

"Конфлікти пасажирів з персоналом транспорту через трансляцію музики або фільмів, на жаль, стали в Україні буденністю. Часом вони переростають у скандали національного рівня. Днями всю країну обурили дії водія автобуса, який відмовився вимкнути піратську трансляцію російського фільму на вимогу дівчат, що захищають нашу незалежність на Донбасі і їхали з похорону загиблого воїна", - йдеться у повідомленні.

Активісти вимагають від парламентаріїв ухвалити зміни до законодавства, які заборонять трансляцію в салонах пасажирського транспорту будь-якої звукової інформації, що не стосується безпосередньо подорожі або безпеки пасажирів. Трансляція звуку фільмів, музики тощо має бути дозволена лише через навушники.

Також вони звернулись до уряду та Міністерства інфраструктури, вимагаючи невідкладно ухвалити зміни аналогічного змісту до правил пасажирських перевезень, незалежно від швидкості виконання п.1.

"Ми готові надати відповідним органам влади вже напрацьовані тексти таких змін", – зазначають активісти.

Під зверненням, зокрема, підписалися такі громадські організації: Рух "Простір свободи", Громадянський рух "Відсіч", Громадський сектор Євромайдану, Ініціатива "Дріжджі", ГО "Експертний корпус", Портал мовної політики, Інформаційний центр "Майдан Моніторинг", ГО "Незалежні", Центр промоції змін "Взаємодія", ГО "Український світ", Волонтерський проєкт "Безкоштовні курси української мови", Кримський центр ділового та культурного співробітництва "Український дім", Українська народна рада Донеччини та Луганщини, Асоціація політичних наук, Центр української політики "Ексампей", Волонтерське об’єднання учасників Майдану та бойових дій, Школа відповідальної політики, Ініціатива "Бойкот російської попси", Ініціатива "Бойкот російського кіно", ГО "Безпека та взаємодія в Україні", Спілка української молоді в Україні.

Як повідомлялося, 28 січня водій автобуса, який прямував із Луцька до Києва, відмовився вимкнути російський серіал на прохання двох пасажирок рейсу - госпітальєра Ярини Чорногуз і волонтера аеророзвідки Насті Конфедерат. Пасажирок залишили на трасі, оскільки вони не захотіли залишатися в автобусі, де продовжували дивитися серіал.