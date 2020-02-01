Україна опинилася в лідерах за кількістю біженців у Штатах

Вихідці з України посіли третє місце серед усіх біженців, які прибули до США впродовж минулого фінансового року.

Про це пише в п'ятницю американське центральне видання The Washington Post.

"Загалом до США прибув 4551 українець упродовж 2019 фінансового року, що становить 15% із 30 тис. біженців, які переселилися в цю країну", - йдеться в публікації.

При цьому зазначається, що у 2016 році українці становили лише 3% долі від загального числа біженців.

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Видання пояснює такі зміни тим, що президент Трамп "значно скоротив кількість біженців, яким дозволено оселитися в США", й зокрема це відчутно відобразилося на країнах, де переважає мусульманське населення.

Як зауважує газета, більшість українців, які подають документи щодо політичного притулку, не втікають від війни, а користаються законодавством США для репресованих категорій громадян в колишньому СРСР.

Найбільше з них упродовж останніх років оселяються у штаті Вашингтон, на східному узбережжі США.