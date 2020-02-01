З Уханя досі не можуть виїхати понад 50 українців − Данілов

У китайському місті Ухань, де було зафіксовано спалах коронавірусу, перебуває 51 українець.

Про це 31 січня заявив секретар РНБО України Олексій Данілов в ефірі програми Свобода Слова Савіка Шустера.

"Ми розуміємо загальне число людей, які сьогодні знаходяться на території КНР. Ми розуміємо, скільки безпосередньо людей є в тому місті (Ухані), там у нас 51 людина. Вони не можуть нікуди виїхати, тому що місто заблоковане військами. Вони нікого нікуди не пускають", − зазначив Данилов.

Також він нагадав, що вранці 31 січня з Китаю прилетів літак, на борту якого перебували 257 пасажирів, серед яких 249 українців.

За словами секретаря РНБО, всі прибули знаходяться під контролем фахівців.

"Я можу повідомити, що прилетів літак з КНР за рейсом Санья-Київ 10.59. 257 людей було на борту. З них було шість громадян Білорусі, один громадянин Сінгапуру, один громадянин РФ та 249 громадян України. Всі вони у нас на обліку, ми розуміємо всі координати кожної людини, що прибуває з зони ризику. Вони всі знаходяться у нас на контролі", − підкреслив Данілов.

Читайте також: Гончарук доручив організувати евакуацію громадян України з Китаю

Як повідомляв Укрінформ, у Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання пневмонією, викликаною новим коронавірусом (2019-nCoV).

За останніми даними, зафіксовано 9820 підтверджених випадків появи нового коронавірусу у всьому світі, з них 9692 - на території Китаю.

Число загиблих в Китаї - 213 осіб, переважна більшість з них (204 жертви) були з провінції Хубей, де і почався спалах хвороби. Захворювання поширилося на 22 країни світу.

Коронавіруси — це велика сім'я респіраторних вірусів (40 видів), які можуть викликати захворювання: від звичайної застуди до важкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є лихоманка та ускладнене дихання.

Фото: Xinhua