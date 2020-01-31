У поліції заявили про спроби створити підозрюваним у справі Шеремета фейкове алібі

У поліції заявили, що деякі громадяни роблять неправдиві заяви для того, щоб допомогти створити алібі окремим підозрюваним у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Головного слідчого управління Нацполіції.

"Вимушені заявити про те, що в ході розслідування справи Шеремета деякі громадяни роблять неправдиві заяви для того, щоб допомогти створити алібі окремим підозрюваним у кримінальному провадженні. Ми будемо рішуче виявляти такі факти та давати про них правдиву інформацію суспільству", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, 13 грудня 2019 року у прямому ефірі одного з телеканалів один зі знайомих підозрюваного Андрія Антоненка заявив про те, що в ніч перед вбивством Шеремета Антоненко нібито знаходився у нього в гостях за містом, тож ніяк не міг бути в цей самий час на вулиці Івана Франка.

"Ця інформація була перевірена слідчо-оперативним шляхом і виявилася абсолютною неправдою, тож було прийнято рішення про розсекречення відео допиту цього громадянина, оскільки дана інформація має важливе значення для суспільства", - зазначили у Нацполіції.

Зокрема, повідомляється, що було перевірено трафік телефонів цього громадянина та викликано його на допит, куди він прийшов разом зі своїм адвокатом.

"Під часто допиту, у присутності свого адвоката, громадянин визнав, що він помилково публічно заявив про те, що його товариш Антоненко в ніч перед вбивством Павла Шеремета знаходився у нього вдома. Оскільки його неправдива заява про «алібі» Андрія Антоненка була зроблена не під час допиту, а заявлена в ЗМІ, то він не буде притягнутий до відповідальності за дачу свідомо неправдивих показань за ст. 384 КК України", - зауважили у поліції.

Як повідомляється, слідство має підтвердження й інших випадків спроб створити неіснуюче алібі підозрюваним у справі Павла Шеремета.

Як повідомляв Укрінформ, 12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи про вбивство Шеремета. Слідство підозрює п'ятьох осіб: лікаря і волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугар, ветерана АТО Андрія Антоненка, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенко.

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23 січня Київський апеляційний суд відпустив під домашній арешт Інну Грищенко, а Яні Дугарь Печерський райсуд Києва 24 січня обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві від вибуху автомобіля.