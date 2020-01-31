Укрзалізниця поставила онлайн-продаж студентських квитків на паузу

Через проведення технічних робіт у реєстрі Міністерства освіти буде тимчасово обмежено продаж квитків зі студентською пільгою через онлайн-сервіси.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

"Ця послуга буде недоступна в онлайн-сервісах купівлі залізничних квитків з 17:00 31 січня по 15:00 2 лютого", - йдеться у повідомленні.

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Наголошується, що у зазначений період студенти можуть оформити квитки з пільгою в залізничних касах.