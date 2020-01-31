Денісова вимагає від РФ належних умов утримання українських політв'язнів

Омбудсмен Людмила Денісова звернулася до своєї колеги у РФ Тетяни Москалькової з вимогою забезпечити належні умови утримання українських полів'язнів.

Про це Уповноважена з прав людини повідомила у Facebook.

"Звертаюся з вимогою до Уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової невідкладно вжити заходів з метою дотримання прав громадян України – забезпечити належні умови утримання і безпеки Геннадія Лимешка, а також надати необхідну медичну допомогу незаконно засудженим громадянам України", - написала вона.

Денісова звернулася і до тимчасово повіреного у справах України в Російській Федерації Василя Покотила посприяти у забезпеченні прав і свобод громадян України та закликала міжнародну спільноту, дипломатів і представників правозахисних організацій посилити моніторинг дотримання прав українських громадян, які досі перебувають у неволі країни-окупанта та застосувати всі можливі важелі впливу задля якнайшвидшого повернення всіх українських політв’язнів додому.

Денісова додала, що на українського політв'язня Лимешка адміністрація російської колонії чинить тиск, а в іншого ув'язненого - Володимира Дудки погіршується стан здоров`я.

"На українського політв'язня Геннадія Лимешка адміністрацією російської в’язниці чиниться тиск, а у Володимира Дудки погіршується стан здоров`я", - поінформувала вона.

Денісова уточнила, що Лимешко, який утримується у Росії, повідомив, що співробітники виправної установи застосовують до нього моральний та психологічний тиск – говорять, що його потрібно вбити, адже він прийняв іслам. Більше того, постійно принижують його гідність та вже декілька разів підпалювали на голові шапку. Крім того, у нього погіршився стан здоров’я: постійно болять зуби та суглоби.

Омбудсмен додала, що Дудка теж скаржиться на погіршення стану здоров'я: у нього постійні головні болі на фоні високого артеріального тиску. Висипи, що були на тілі – не лікуються. Через це посилився свербіж.

Як повідомлялося, Геннадій Лимешко засуджений до 8 років позбавлення волі, а Володимир Дудка - до 14. Обоє відбувають покарання у колоніях суворого режиму.