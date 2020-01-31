Новий закон про СБУ: Баканов розповів про основні зміни в системі

Служба Безпеки України більше уваги приділятиме стратегічним питанням національної безпеки, боротьби з тероризмом, контррозвідувальної діяльності.

Про це заявив голова Служби безпеки України Іван Баканов під час засідання Колегії СБУ.

"Ми підготували новий проєкт закону "Про СБУ". Наразі документ знаходиться в Офісі Президента. І задасть вектор перезапуску роботи Служби. Це фундамент, на якому зводиться будівля оновленої СБУ. Мова йде про зміну підходів у роботі – від реактивного до проактивного. Служба має зосередитись на нейтралізації загроз, а не боротися з їхніми наслідками", - заявив Баканов.

Підбиваючи підсумки діяльності спецслужби за 2019 рік, голова СБУ відзначив ключові здобутки: попередження Службою трьох терористичних актів, які могли призвести до загибелі мирних громадян; затримання одного з лідерів "ІДІЛ" на прізвисько "Аль Бара Шишані", який переховувався в Україні; викриття контррозвідкою чотирьох агентурних мереж ворожої спецслужби; попередження фахівцями СБУ більше ніж півтисячі кібератак, зокрема на інформаційні системи держорганів та об’єкти критичної інфраструктури.

Баканов запевнив, що Служба ще більше уваги приділятиме стратегічним питанням національної безпеки, боротьби з тероризмом, контррозвідувальної діяльності. СБУ відмовиться від невластивих їй функцій та повноважень, по іншому працюватиме з кадрами.

"Новий Закон про СБУ – це і про якісно інший рівень оплати праці. Зарплати співробітників СБУ будуть дійсно вищі. Але й рівень відповідальності підвищиться. Це я вам обіцяю", -наголосив голова Служби.

Особливу увагу керівників регіональних управлінь Баканов звернув на необхідності покращити оперативну роботу та недопущення будь-яких зловживань та правопорушень з боку співробітників спецслужби.