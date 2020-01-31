Справа Гандзюк: Зеленський сподівається на якнайшвидшу екстрадицію Левіна з Болгарії

Президент Володимир Зеленський подякував Прем’єр-міністру Болгарії Бойку Борисову за затримання болгарським правоохоронними органами спільно з українськими колегами фігуранта справи Катерини Гандзюк Олексія Левіна.

Про це йшлося під час телефонної розмови лідерів, повідомляє пресслужба глави Української держави.

“Глава держави подякував за затримання 24 січня цього року болгарськими правоохоронними органами спільно з українськими колегами громадянина України Олексія Левіна за підозрою у причетності до нападу на Катерину Гандзюк та висловив сподівання на якнайшвидше вирішення питання його екстрадиції в Україну”, - йдеться в повідомленні.

Крім того, Зеленський і Борисов обговорили двосторонню співпрацю між країнами.

Зазначається, що Президент підтвердив зацікавленість у подальшому розвитку двостороннього політичного діалогу з Болгарією.

Крім того, він відзначив підтримку з боку Болгарії суверенітету та територіальної цілісності України, а також проведення політики невизнання незаконної анексії Криму.

Також під час розмови глава держави високо оцінив оздоровлення в Болгарії в межах Трастового фонду НАТО з медичної реабілітації 190 поранених українських військовослужбовців.

Окремо було відзначено важливість зміцнення двосторонньої торговельно-економічної співпраці, обсяги якої у 2019 році вперше за останнє десятиліття прогнозовано перевищать $1 млрд. Очікується, що її подальшій активізації сприятиме проведення чергового засідання Спільної українсько-болгарської міжурядової комісії з економічного співробітництва.

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Крім того, “великі перспективи” співпраці, за даними ОП, є у галузях транспорту та туризму.

Президент також подякував главі болгарського уряду за розуміння державної політики України у сфері освіти та державної мови. Сторони підтвердили готовність сприяти всебічному розвитку національних меншин.

Як повідомлялося, на території Болгарії 24 січня затримали Олексія Москаленка (Левіна), якого розшукували за підозрою в причетності до нападу на активістку Катерину Гандзюк. Його особу встановили за відбитками пальців, оскільки він змінив свою зовнішність і ходу.

Болгарський суд заарештував підозрюваного на 40 діб.

Активістку Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада померла.