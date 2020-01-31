Справа Гандзюк: Зеленський сподівається на якнайшвидшу екстрадицію Левіна з Болгарії
Про це йшлося під час телефонної розмови лідерів, повідомляє пресслужба глави Української держави.
“Глава держави подякував за затримання 24 січня цього року болгарськими правоохоронними органами спільно з українськими колегами громадянина України Олексія Левіна за підозрою у причетності до нападу на Катерину Гандзюк та висловив сподівання на якнайшвидше вирішення питання його екстрадиції в Україну”, - йдеться в повідомленні.
Крім того, Зеленський і Борисов обговорили двосторонню співпрацю між країнами.
Зазначається, що Президент підтвердив зацікавленість у подальшому розвитку двостороннього політичного діалогу з Болгарією.
Крім того, він відзначив підтримку з боку Болгарії суверенітету та територіальної цілісності України, а також проведення політики невизнання незаконної анексії Криму.
Також під час розмови глава держави високо оцінив оздоровлення в Болгарії в межах Трастового фонду НАТО з медичної реабілітації 190 поранених українських військовослужбовців.
Окремо було відзначено важливість зміцнення двосторонньої торговельно-економічної співпраці, обсяги якої у 2019 році вперше за останнє десятиліття прогнозовано перевищать $1 млрд. Очікується, що її подальшій активізації сприятиме проведення чергового засідання Спільної українсько-болгарської міжурядової комісії з економічного співробітництва.
Крім того, “великі перспективи” співпраці, за даними ОП, є у галузях транспорту та туризму.
Президент також подякував главі болгарського уряду за розуміння державної політики України у сфері освіти та державної мови. Сторони підтвердили готовність сприяти всебічному розвитку національних меншин.
Як повідомлялося, на території Болгарії 24 січня затримали Олексія Москаленка (Левіна), якого розшукували за підозрою в причетності до нападу на активістку Катерину Гандзюк. Його особу встановили за відбитками пальців, оскільки він змінив свою зовнішність і ходу.
Болгарський суд заарештував підозрюваного на 40 діб.
Активістку Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада померла.