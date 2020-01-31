Кіберполіція перевіряє, хто від її імені розсилав листи ЗМІ

У Департаменті кіберполіції Нацполіції України проводять службову перевірку через листи до ЗМІ з пропозицією встановити скрипт, який дозволяє ідентифікувати користувачів сайту, які анонімно користуються інтернетом.

Про це йдеться у заяві на сайті відомства.

“За інформацією, опублікованою у ЗМІ, щодо надсилання регіональним підрозділом кіберполіції офіційного листа до одного з інформаційних ресурсів, проводиться службова перевірка. За її результатами буде прийнято відповідне рішення”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що під час аналізу ситуації щодо вчинення кіберзлочинів на території України спеціалісти з кіберполіції відмічають, що все частіше злочинці використовують різноманітні засоби анонімізації для приховування своєї протиправної діяльності в мережі та, відповідно, уникнення відповідальності за її вчинення.

“Водночас, розуміємо, що для зупинення злочинних діянь кіберзлочинців необхідна їх ідентифікація та притягнення до відповідальності. З цією метою підрозділ кіберполіції постійно здійснює налагоджування взаємодії із усіма зацікавленими сторонами, які прагнуть у своїй (діяльності) кіберзахищеності та протидії можливим кіберінцидентам”, - наголосили у відомстві.

Водночас у Департаменті кіберполіції зазначають, що їхнє відомство не встановлює та не наполягає на встановленні жодних програм, які б збирали персональну інформацію щодо користувачів чи втручалися в роботу різноманітних ресурсів.

Раніше ЗМІ повідомляли, що до інтернет-видання “Полтавщина” надійшов лист за підписом т.в.о начальника відділу протидії кіберзлочинам у Полтавській області з пропозицією встановити скрипт, який дозволяє ідентифікувати користувачів сайту, які анонімно користуються інтернетом.

За даними ЗМІ, про подібні листи повідомили й інші регіональні видання області, зокрема, газета "Коло".

На сторінці "Лабораторія цифрової безпеки" у Facebook з'явилася інформація, що такі листи від кіберполіції отримують і регіональні редакції, зокрема на Волині та Миколаївщині.