Ексдепутат постане перед судом за побиття голови ОТГ

Народний депутат VIII скликання постане перед судом за хуліганство з побиттям голови ОТГ.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

"Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, скерували до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата України VIII скликання. Експарламентар обвинувачується у вчиненні хуліганства (ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України).

Слідством встановлено, що 5 липня 2019 року народний депутат України 8 скликання, під час агітації на позачергових виборах до Верховної Ради України, у приміщенні селищної ради с. Любеч Ріпкинського району Чернігівській області спричинив легке тілесне ушкодження голові об’єднаної територіальної громади. При цьому поводився агресивно, використовував ненормативну лексику, образи та ігнорував зауваження присутніх", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснювалося Офісом Генерального прокурора.

Обвинуваченому загрожує покарання у вигляді штрафу від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 5 років.

За даними ЗМІ, може йтися про Максима Микитася. У липні 2019 року повідомлялося, що у Любечі сталася сутичка між народним депутатом і кандидатом за 206 округом Максимом Микитасем та головою ОТГ Сергієм Пінчуком.