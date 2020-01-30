МЗС не радить українцям їхати до Уганди через лихоманку

Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматись від поїздок до Республіки Уганда у зв’язку із випадками захворювання на жовту лихоманку.

Про це повідомляється на сайті МЗС.

"У зв’язку із випадками захворювання на жовту лихоманку у західній та північній-західній частинах Республіки Уганди МЗС України рекомендує громадянам України утриматись від поїздок до цієї країни", - зазначається в повідомленні.

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У МЗС також рекомендували громадянам України у разі виникнення обставин, що вимагають негайного консульського реагування, невідкладно звертатися за номером "гарячої лінії" до посольства у Республіці Кенії (+254 733366366), або на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України: + 38 044 238 16 57, адреса електронної пошти cons_or@mfa.gov.ua.