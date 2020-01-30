МЗС не радить українцям їхати до Уганди через лихоманку

МЗС не радить українцям їхати до Уганди через лихоманку

Укрінформ
Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматись від поїздок до Республіки Уганда у зв’язку із випадками захворювання на жовту лихоманку.

Про це повідомляється на сайті МЗС.

"У зв’язку із випадками захворювання на жовту лихоманку у західній та північній-західній частинах Республіки Уганди МЗС України рекомендує громадянам України утриматись від поїздок до цієї країни", - зазначається в повідомленні.

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У МЗС також рекомендували громадянам України у разі виникнення обставин, що вимагають негайного консульського реагування, невідкладно звертатися за номером "гарячої лінії" до посольства у Республіці Кенії (+254 733366366), або на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України: + 38 044 238 16 57, адреса електронної пошти cons_or@mfa.gov.ua.

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