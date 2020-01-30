Суд відмовився відправляти під домашній арешт фігуранта справи "Золотого Мандарина Ойл"

Вищий антикорупційний суд відмовив у задоволенні клопотання про обрання запобіжного заходу колишньому урядовому уповноваженому у справах Європейського суду з прав людини Борису Бабіну, оскільки обвинувачення не підтвердило наявність ризиків.

Про це повідомила суддя-спікер ВАКС Віра Михайленко, інформує пресслужба суду.

"Детектив за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, однак під час розгляду клопотання прокурор змінив його, і просив застосувати до підозрюваного домашній арешт із забороною залишати житло у нічний час доби", - йдеться у повідомленні.

За словами Михайленко, у судовому засіданні сторона обвинувачення представила своє бачення подій, відповідно до якого підозрюваний шляхом зловживання своїм службовим становищем, підписав декларацію про дружнє врегулювання спору. За результатами розгляду цієї декларації на користь ТОВ "Золотий Мандарин Ойл" було сплачено із державного бюджету 54 179 613,40 грн., нагадує суддя-спікер.

"Слідчий суддя, дослідивши доводи і матеріали обвинувачення і захисту, дійшов висновку про існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину за викладених у клопотанні обставин. Разом з тим, відмова у задоволенні клопотання обумовлена тим, що сторона обвинувачення не довела наявність ризиків у кримінальному провадженні, що, в свою чергу, є обов’язковим критерієм при вирішенні питання про застосування запобіжного заходу. Жоден із ризиків, на існування яких посилалися детектив і прокурор, не знайшов свого підтвердження під час розгляду клопотання. Слідчий суддя також взяв до уваги репутацію підозрюваного, його належну процесуальну поведінку під час досудового розслідування та сприяння встановленню обставин у цьому кримінальному провадженні", - наголошує Михайленко.

Як повідомляв Укрінформ, 24 січня Вищий Антикорупційний суд відмовив у клопотанні прокурорів про запобіжний захід для ексуповноваженого уряду в справах Європейського суду з прав людини Бориса Бабіна, якого підозрюють у заволодінні та легалізації коштів Держбюджету.

22 січня 2020 року детективи Національного антикорупційного бюро за процесуального керівництва САП повідомили про підозру шістьом особам у заволодінні та легалізації понад 54 млн гривень коштів Державного бюджету України.

Слідство встановило, що підозрювані впродовж 2013-2016 р.р. організували схему, з використанням механізму звернення до Європейського суду з прав людини, при цьому ввівши в оману європейську інституцію, не поінформувавши її про всі обставини спірних правовідносин.

Так, у вересні 2013 року представник ТОВ "Золотой Мандарин Ойл", підконтрольного колишньому народному депутату України, за його вказівкою підготував та надіслав до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) заяву про стягнення з державного бюджету України 54,179 млн грн в якості невиплаченої заборгованості із боку ПАТ "Київенерго" перед підприємством щодо зберігання мазуту, яке нібито з 2009 року органами виконавчої служби не виконувалося.

Однак, як з’ясували детективи НАБУ в ході досудового розслідування, попри рішення суду на свою користь, "Золотой Мандарин Ойл" за його реалізацією до виконавчої служби не звертався. Однак про цей факт ЄСПЛ не повідомив. Так само, як і приховав від європейської інституції факт відступлення права вимоги до ПАТ "Київенерго" на користь іншої приватної компанії, також афільованої з екснародним депутатом-організатором схеми, що сталося за півроку до звернення до ЄСПЛ.

У подальшому, як вважає слідство, для супроводу справи в ЄСПЛ колишній народний обранець домовився з керівництвом Міністерства юстиції України, за сприяння якого Урядовий уповноважений у справах ЄСПЛ підготував декларацію про дружнє врегулювання спору, на підставі якої зобов’язався сплатити на користь підконтрольного нардепу "Золотого Мандарину Ойл" 54,179 млн грн із державного бюджету України за зобов’язаннями, які виникли між двома приватними юридичними особами. У лютому 2016 року Міністерство юстиції України перерахувало вказану суму коштів.

ЗМІ пов'язують "Золотий мандарин Ойл" з народним депутатом Георгієм Логвинським.