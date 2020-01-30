У Києві відбудуться урочистості з нагоди річниці інтронізації Епіфанія

У Києві відбудуться урочисті заходи з нагоди першої річниці інтронізації предстоятеля Православної церкви України Епіфанія.

Про це повідомляє пресслужба ПЦУ.

"3 лютого 2020 року повнота Православної церкви України відзначатиме День інтронізації Предстоятеля – Блаженнійшого митрополита Київського і всієї України Епіфанія. Запрошуємо на заходи, які відбудуться 2 та 3 лютого в рамках святкування цієї події", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 2 лютого з 10:00 до 12:00 проходитиме святкова божественна літургія в кафедральному храмі Предстоятеля – Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі. Літургію очолить блаженнійший митрополит Київський і всієї України Епіфаній, йому співслужитимуть архієреї ПЦУ та численне духовенство.

Наступного дня, 3 лютого, з 11:00 до 12:00 проходитиме молебень в Софійському соборі, який очолить митрополит Епіфаній.

Крім того, з 12:00 до 13:00 відбудеться пресконференція Предстоятеля ПЦУ в Будинку митрополита на території Національного заповідника «Софія Київська». У рамках пресконференції митрополит Епіфаній підсумує рік розвитку ПЦУ, опише ключові здобутки Церкви, дасть оцінку теперішньому моменту становлення ПЦУ та презентує пріоритети розвитку Церкви на найближчі десятиліття, зокрема розповість про нову якість присутності Церкви в суспільному житті.

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Як повідомлялося, 15 грудня 2018 року в Києві відбувся об'єднавчий церковний Собор, на якому ліквідували УПЦ КП, створили ПЦУ та обрали її предстоятелем митрополита Епіфанія. На Соборі до складу новоствореної церкви увійшли Українська православна церква Київського патріархату, Українська автокефальна православна церква та окремі єпископи УПЦ Московського патріархату.

На початку січня 2019 року новостворена Православна церква України отримала Томос про автокефалію від Вселенського патріарха. Інтронізація Предстоятеля ПЦУ відбулася 3 лютого 2019 року.