Коронавірус: "Бориспіль" підготував карантинні стоянки для літаків

З 23 січня аеропорт Бориспіль працює в посиленому режимі через спалах коронавірусу в Китаї та поширення його у світі.

Про це заявив генеральний директор з інженерно-технічного забезпечення міжнародного аеропорту "Бориспіль" Олег Струк під час пресбрифінгу у зв’язку з поширенням вірусу 2019-nCoV у світі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Наразі аеропорт працює в посиленому режимі. У нас була проведена комісія з незвичайних ситуацій, на якій було прийнято рішення вже з 23 січня працювати за технологічною інструкцією, яка введена у зв’язку з обслуговуванням рейсів, які слідують з країн з ускладненою епідеміологічною ситуацією. Все підприємство уже працює за цією інструкцією", - розповів він.

Струк зазначив, що, починаючи з 23 січня, працівники, які приймають прямі рейси з Китаю, отримали засоби індивідуального захисту.

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За його словами, станом на сьогодні в карантин не було поставлено жодного літака. Але працівники аеропорту готові до цього, у разі таких випадків є спеціальні відведені карантинні місця стоянок, куди будуть відбуксовані літаки.

Також Струк розповів, що відповідно до технологій, першим на борт повітряного судна, яке прибуває з території, де можлива епідемія, заходить працівник карантинної служби. Він проводить виміри, спілкується зі стюардесами, пілотами, та отримує від них інформацію про хворих людей, чи про людей, які мають симптоми певних захворювань.

Як повідомляв Укрінформ, у Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV). Попередньо визначено, що джерелом можуть бути тварини.

Станом на 30 січня від хвороби померли вже 170 осіб, підтверджені 7783 випадки зараження. Захворювання зафіксовано у 17 країнах.

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Раніше повідомлялося про 4 підозри на коронавірусну інфекцію 2019-nCoV в Україні. Всі випадки не підтвердились.

Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів (40 видів), що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та утруднене дихання.