Обов'язкове ЗНО, ресурси PISA та мотивація — що чекає на школярів у Рік математики

Президент Володимир Зеленський оголосив 2020/2021 навчальний рік Роком математичної освіти в Україні.

Відповідний указ №31/2020 опублікований на сайті глави держави.

“Оголосити 2020/2021 навчальний рік Роком математичної освіти в Україні”, - зазначається в документі.

Президент доручив Кабінету Міністрів забезпечити розроблення та затвердити комплекс заходів щодо проведення Року математичної освіти, передбачивши, зокрема упровадження у навчання сучасних практико-орієнтованих засад, у тому числі з використанням ресурсів PISA, підвищення якості навчально- методичного забезпечення вивчення математики; розроблення електронних навчальних ресурсів, застосування математичних інструментів для розв’язання ігрових та стратегічних задач різного рівня складності; створення умов для забезпечення сучасного рівня викладання математичних дисциплін тощо.

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Також згідно з указом мають бути створені умови для підвищення мотивації здобувачів освіти з успішного опанування математичними знаннями і навичками, їх застосування у соціальній, економічній, технологічній, науковій та інших сферах суспільного життя;

Крім того, уряд повинен забезпечити належну організацію запровадження з 2021 року обов’язкового ЗНО з математики.