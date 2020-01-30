Суд взяв під варту бойовика так званої "ЛНР" на Луганщині

Бойовику так званої "ЛНР" повідомлено про підозру в участі у терористичній організації.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Луганської області.

"28 січня 2020 року Сєвєродонецький міський суд Луганської області задовольнив клопотання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, мешканець Луганська, вступивши до лав так званого "11 батальйону територіальної оборони "Атаман" 2 армійського корпусу народної міліції ЛНР", упродовж 2014-2015 років брав активну участь у чиненні збройного опору силам і засобам АТО. Під час протиправної діяльності у воєнізованому підрозділі чоловік заступав на бойове чергування на незаконно створених збройними формуваннями РФ блокпостах, здійснював нагляд за переміщенням військової техніки та боєприпасів терористичних підрозділів.

За проходження "військової служби" громадянин України щомісячно отримував грошову винагороду.

Бойовику повідомили про підозру за ч. 1 ст. 258-3 КК України (участь у терористичній організації). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.