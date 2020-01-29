У Сеймі Польщі відбудеться виставка малюнків Сущенка

Маршалок нижньої палати польського парламенту Елжбета Вітек зустрілася з послом України в Польщі Андрієм Дещицею.

Як повідомляє пресслужба Сейму Польщі, сторони обговорили перспективи парламентської співпраці між Україною та Польщею, економічне співробітництво та розвиток інфраструктурних проєктів, а також організація виставки кореспондента Укрінформу, колишнього в’язня Кремля Романа Сущенка у польському парламенті.

“Елжбета Вітек наголосила на парламентському вимірі польсько-української співпраці, що виражається у праці в рамках Парламентської асамблеї “Україна-Польща”, а також польсько-української групи, яку незабаром буде створено в Сеймі IX каденції. Маршалок також поінформувала про виставку робіт українського журналіста і колишнього політичного в’язня Кремля Романа Сущенка, відкриття якої незабаром відбудеться у Сеймі”,- йдеться в повідомленні пресслужби нижньої палати парламенту РП.

Під час зустрічі обговорено питання економічної співпраці, яка буде однією з головних тем форуму “Європа-Україна” 4-5 лютого в Ряшеві. У ньому, зокрема, візьмуть участь віцемаршалки Сейму РП Малгожата Госєвська і Ришард Терлецький.

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Крім того, було обговорено питання інфраструктурних проєктів у карпатському регіоні.

Під час зустрічі Дещиці і Вітек значну увагу приділено також історичним питанням. Зокрема, Вітек подякувала за участь Президента України Володимира Зеленського у міжнародних заходах з визволення німецького концтабору Аушвіц-Біркенау. У свою чергу, Дещиця нагадав, що президент Дуда запропонував спільно вшанувати пам'ять українських і польських воїнів які боролися в 1920 році проти більшовиків. Він також нагадав про жест Зеленського, який під час візиту до Єрусалиму 23 січня на міжнародний захід інституту “Яд ва-Шем” віддав шану польським солдатам, які рятували євреїв під час Другої світової війни.

Як повідомляв Укрінформ, 26-27 січня Зеленський перебував з візитом в Освенцимі, під час якого він зустрівся з президентом РП Анджеєм Дудою та взяв участь у міжнародних урочистостях з нагоди 75-річчя визволення гітлерівського концтабору Аушвіц-Біркенау.

Фото: Сейм Польщі.