Літак SkyUp вже більше доби не може вилетіти з Чехії

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines більш ніж на добу затримала рейс, який повинен був вилетіти о 12:50 28 січня.

Про це повідомила у Facebookпасажирка рейсу Тетяна Ворчак.

"Вже більше доби разом з іншими товаришами по нещастю знаходжусь в аеропорту Пардубіце (Чехія) через затримку рейсу 0842 (28.01.2020 , 12:50). Учора практично одразу після посадки пасажирів на виліт заглухли двигуни", - написала вона.

Пасажирка також зазначає, що після невдалих спроб відновити роботу пасажирів попросили залишити літак.

"З того часу рейс переносять з години на годину, а ми (близько 100 чоловік) стали справжніми заручниками ситуації та такого на перший погляд затишного аеропорту", - зауважила вона.

Водночас на сайті SkyUpповідомляється, що рейс PQ842 «Пардубіце — Київ» не вилетів за розкладом із Пардубіце, затримка викликана тим, що наземна служба аеропорту Пардубіце не змогла забезпечити обслуговування літака.

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В авіакомпанії зауважують, що є відхилення в роботі допоміжної силової установки (ДСУ), яка зазвичай використовується для запуску двигунів літака. У разі непрацездатності ДСУ, що не є перешкодою для нормального виконання польотів, двигуни запускають від пристрою наземного запуску. З самими двигунами літака все в порядку.

Також наголошують, що обслуговуюча компанія в Пардубіце раніше запевнила, що забезпечить пристроєм наземного запуску наш літак в аеропорту, але виявилося, що його потужності не вистачає для запуску двигунів Boeing-737.

"Пасажирів розмістили в готелі. Вони забезпечені всіма супутніми послугами, передбаченими правилами перевезень пасажирів і багажу в разі затримки авіарейсів — харчуванням, напоями і трансфером", - додають в авіакомпанії.

SkyUp просить вибачення за спричинені незручності та зауважує, що для повернення пасажирів до Києва організовано додатковий рейс у Пардубіце і про час вильоту повідомлять окремо.

Як повідомлялося, українська авіакомпанія SkyUp Airlines створена у червні 2017 року, перший політ здійснила 21 травня 2018 року. Парк авіакомпанії складається з шести середньомагістральних літаків Boeing 737-800 NG (189 місць); двох середньомагістральних Boeing 737-700 NG (149 місць); двох середньомагістральних Boeing 737-900 ER (215 місць).