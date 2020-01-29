Федерація профспілок пішла до суду через законопроєкт “Про працю”

Федерація профспілок України просить Окружний адміністративний суд міста Києва зобов’язати Кабінет міністрів України відкликати поданий до Верховної Ради законопроєкт “Про працю”.

Про це інформує пресслужба суду.

“До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов від Федерації професійних спілок України про визнання протиправними дій Кабінету міністрів України в частині порушення процедури погодження із СПО об’єднань профспілок проєкту Закону України «Про працю», який надалі зареєстрований у Верховній Раді України за №2708 від 28.12.2019р”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, серед інших вимог позову, - зобов’язати Кабмін, як суб’єкт законодавчої ініціативи, відкликати вказаний законопроєкт.

Позивач вважає, що при підготовці законопроєкту “Про працю” Кабмін не дотримався вимог закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, та просить суд визнати його бездіяльність протиправною.

Наразі вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

Як повідомляв Укрінформ, урядовий законопроєкт №2708 “Про працю” зареєстрований у Верховній Раді 28 грудня 2019 року. Федерація профспілок України виступила проти цього законопроєкту, оскільки вважає, що він обмежує права робітників.