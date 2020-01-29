Зеленський розповів, як допоміг режисеру Ляшенку повернути захоплене рейдерами житло

Зеленський розповів, як допоміг режисеру Ляшенку повернути захоплене рейдерами житло

Відео
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський запевнив, що Офіс протидії рейдерству працює результативно, і розповів про допомогу в поверненні захопленого рейдерами житла кінорежисерові Юрію Ляшенку.

Про це глава держави повідомив у Facebook.

“Ви чули про Офіс протидії рейдерству? Ні? Так? Хай там як – він працює, і працює результативно!.. На проблему рейдерства громадяни справедливо скаржилися мені одразу після обрання Президентом. Незаконне заволодіння майном відбувалося по всій країні. Тому одним із першочергових завдань я визначив саме боротьбу з рейдерством”, - зазначив Зеленський.

Він розповів, що наприкінці 2019 року до нього звернувся кінорежисер Юрій Ляшенко, в якого рейдери захопили житло. У 2009 році митець хотів отримати спадщину – квартири від померлої родички, тож звернувся до відповідних державних органів. Проте нерухомість захопили сторонні особи. Попри перемогу потерпілого в судових процесах, нотаріус відмовився виконувати рішення Верховного Суду, а згодом Юрій Ляшенко дізнався, що квартири перереєстровано на третіх осіб.

Читайте також: Організатору рейдерських захоплень землі у Дніпрі оголосили підозру

“Вислухавши кінорежисера, я у супроводі його адвокатів вирушив до новоствореного Офісу протидії рейдерству, де Комісія з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації в терміновому порядку ухвалила рішення скасувати незаконну реєстрацію, а міністр юстиції Денис Малюська підписав відповідний наказ”, - наголосив Зеленський.

За словами глави держави, після того, як усі необхідні документи було отримано, особи, які незаконно займали квартиру кінорежисера, залишили її 30 грудня 2019 року, і Юрій Ляшенко повернувся до своєї оселі.

Президент проінформував, що Офіс протидії рейдерству розташований у Києві, на вулиці Сверстюка, 15, контактний телефон: (044) 237-09-96.

Як повідомлялося, 18 грудня 2019 року Міністерство юстиції відкрило Офіс протидії рейдерству. Його завдання — реагувати на заяви протягом доби.

За словами Прем'єр-міністра Олексія Гончарука, Офіс протидії рейдерству разом з Антирейдерською комісією продовжать роботу з блокування «чорних реєстраторів», усунення слабких місць у реєстрах та законодавстві, переведенні даних в електронну форму та посиленні надійності авторизації при здійсненні транзакцій.

Фото: пресслужба Президента

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-