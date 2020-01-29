Зеленський розповів, як допоміг режисеру Ляшенку повернути захоплене рейдерами житло

Президент Володимир Зеленський запевнив, що Офіс протидії рейдерству працює результативно, і розповів про допомогу в поверненні захопленого рейдерами житла кінорежисерові Юрію Ляшенку.

Про це глава держави повідомив у Facebook.

“Ви чули про Офіс протидії рейдерству? Ні? Так? Хай там як – він працює, і працює результативно!.. На проблему рейдерства громадяни справедливо скаржилися мені одразу після обрання Президентом. Незаконне заволодіння майном відбувалося по всій країні. Тому одним із першочергових завдань я визначив саме боротьбу з рейдерством”, - зазначив Зеленський.

Він розповів, що наприкінці 2019 року до нього звернувся кінорежисер Юрій Ляшенко, в якого рейдери захопили житло. У 2009 році митець хотів отримати спадщину – квартири від померлої родички, тож звернувся до відповідних державних органів. Проте нерухомість захопили сторонні особи. Попри перемогу потерпілого в судових процесах, нотаріус відмовився виконувати рішення Верховного Суду, а згодом Юрій Ляшенко дізнався, що квартири перереєстровано на третіх осіб.

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“Вислухавши кінорежисера, я у супроводі його адвокатів вирушив до новоствореного Офісу протидії рейдерству, де Комісія з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації в терміновому порядку ухвалила рішення скасувати незаконну реєстрацію, а міністр юстиції Денис Малюська підписав відповідний наказ”, - наголосив Зеленський.

За словами глави держави, після того, як усі необхідні документи було отримано, особи, які незаконно займали квартиру кінорежисера, залишили її 30 грудня 2019 року, і Юрій Ляшенко повернувся до своєї оселі.

Президент проінформував, що Офіс протидії рейдерству розташований у Києві, на вулиці Сверстюка, 15, контактний телефон: (044) 237-09-96.

Як повідомлялося, 18 грудня 2019 року Міністерство юстиції відкрило Офіс протидії рейдерству. Його завдання — реагувати на заяви протягом доби.

За словами Прем'єр-міністра Олексія Гончарука, Офіс протидії рейдерству разом з Антирейдерською комісією продовжать роботу з блокування «чорних реєстраторів», усунення слабких місць у реєстрах та законодавстві, переведенні даних в електронну форму та посиленні надійності авторизації при здійсненні транзакцій.

Фото: пресслужба Президента