В Україні збільшили штрафи за порушення вимог пожежної безпеки

Уряд посилює відповідальність за порушення вимог пожежної та техногенної безпеки.

Про це Прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив у Тelegram.

“Відтепер мінімальний штраф за адміністративні правопорушення складатиме 510 грн, а максимальний — 8500 грн. Також значно підвищується штраф за завідомо неправдивий виклик поліції, швидкої або аварійних служб — він становитиме від 3400 до 10200 гривень”, - зазначив Гончарук.

Більше того, додав він, запроваджується кримінальна відповідальність за порушення вимог техногенної безпеки, що призвело до аварії чи іншої небезпечної події з тяжкими наслідками.

До цього штраф за порушення вимог пожежної безпеки становив для громадян від 8,5 до 119 гривень, а для посадових осіб — від 34 до 170 гривень. Такого покарання недостатньо для того, щоби мотивувати до виконання безпекових правил, переконаний глава уряду.

Він розраховує на те, що посилення відповідальності підвищить рівень правової і громадянської свідомості посадових осіб і громадян, а також сприятиме зменшенню кількості правопорушень, що становлять загрозу життю і здоров'ю людей.

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Крім того, запевнив Гончарук, уряд опрацьовує питання про законодавче врегулювання обов’язковості виділення коштів в державному та місцевих бюджетах на цільові заходи протипожежної безпеки. Вони спрямовані на те, щоб знизити ризик пожеж у громадських та адміністративних будівлях закладів освіти, охорони здоров’я та інших.