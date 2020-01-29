Уряд дозволив реєстрацію за е-правами на авіарейси та потяги по Україні

Кабінет міністрів підтримав впровадження експериментального проєкту з використання електронного посвідчення водія через додаток "ДіЯ" під час реєстрації та оформлення на внутрішні авіарейси та потяг.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у Facebook.

“Сьогодні на засіданні уряду підтримали впровадження експерименту: під час подорожі поїздом, а також в аеропортах під час реєстрації та оформлення багажу на внутрішні авіарейси для посвідчення особи пасажира можна буде використовувати електронне посвідчення водія через додаток "ДіЯ”, - написав Криклій.

Як повідомляв Укрінформ, мобільний додаток “ДіЯ” з цифровими посвідченням водія та свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу стане доступним для українців з 30 січня 2020 року.