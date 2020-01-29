Сенцов заявив, що проти нього ведеться інформатака

Колишній політв'язень Кремля, український режисер Олег Сенцов заявив про те, що проти нього ведеться інформаційна атака. На його переконання, це говорить про те, що він діє правильно.

Про це Сенцов написав у Facebook.

"Я вважаю, що не треба виправдовуватися, коли вважаєш себе правим. Я ніколи цього не робив та не збираюсь цим займатися. І коли інформаційні смітники намагаються кидати у тебе брудом та кричати, що ти продався Ахметову/Пінчуку/Соросу/Путіну/масонам та мормонам – це говорить лише про те, що ти на правильному шляху і комусь почав заважати", - зазначив Сенцов.

Він додав, що не збирається йти у політику чи створювати "якусь там партію".

"Я буду робити те, що роблю на користь Україні, та говорити те, що думаю. На моїй улюбленій футболці є такий напис: «BORN FREE» (народжений вільним). Саме таким я намагаюсь залишатися й нікому не вдасться мене, ані купити, ані залякати", - додав режисер.

Раніше журналіст Айдер Муждабаєв просив Сенцова публічно спростувати чутки та звинувачення у зв’язках із бізнесменом Віктором Пінчуком.

Як повідомляв Укрінформ, Олег Сенцов – український кінорежисер, сценарист, письменник. Лауреат Премії імені Андрія Сахарова за свободу думки, премії Американського ПЕН імені Барбари Голдсміт "Свобода писати", Національної премії України імені Т. Шевченка.

Був незаконно ув’язнений Російською Федерацією з травня 2014 року і засуджений російським судом до 20 років позбавлення волі. Після понад 5 років ув’язнення – 7 вересня 2019 року – він був звільнений в рамках обміну утримуваними особами з РФ і повернувся в Україну.