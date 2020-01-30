30 січня: народний календар і астровісник

З яких сторін хитрий Антін, відсікаємо все лихе, пильнуємо колобка і хто нині щасливчик

Сьогодні преподобного Антонія Великого – одного зі стовпів християнського чернецтва, чия мудрість крізь віки світить з неодмінною силою, надихаючи на духовні подвиги нинішніх немічних подвижників. Приміром, авва казав наступне: «Молитва, яка здійснюється з недбальством і лінощами, є марнослів’ям».

У народі цей день називали Антоном-перезимником, а також Антоніною-половинкою. Закінчувався холодний січень, половина зими вже була позаду, попереду вже ледь-ледь визирала весна, але все одно, довіри до погоди не було. Тому й казали: «Хитрий Антін з усіх сторін», «Прийшла Антоніна – зими половина». Підмічали погоду: «Якщо вночі місяць обгородився хмарами – на вітер», «Розкаркалося гайвороння – невдовзі збереться метелиця». Цього дня зазвичай пекли толокняні колобки, що символізували сонце. В муку додавали яйце, вершкове масло, сіль, молоко, формували невеличкі кругленькі булочки й випікали. А ще продовжували боротися зі вроками. Брали гострого серпа, скроплювали його освяченою на Хрещення водою, й поперек доріжки, що вела до оселі, креслили лінію, тобто «відсікали» все лихе.

Іменинники сьогодні Антоній та Антоніна.

6-7 місячні дні, Місяць у норовливому Овні. Настрій піднесений, бойовий. Ентузіазм зашкалює. Рутина виснажує, втомлює, декого й нудить від неї — тут вже жодна кава і перекури не допоможуть. Лише сила волі, відданість справі й покликанню (так-так, додайте патетики!) — примусять займатися монотонною працею. Щоправда, далекосяжні плани можуть сьогодні-завтра добряче надихати й давати надлишкову енергію. Щасливчиками долі почуватимуться Овни, Стрільці та Козероги, але їм краще інвестувати, накопичувати і вкладати, ніж витрачати. Накопичене (в усіх планах) згодом знадобиться. Порада всім іншим на сьогоднішній день: не забудьте поглянути на себе збоку. Кому геть несила — згадайте літо.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1941 році – -25 а найтеплішим у 1983 – +7,1.