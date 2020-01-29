Корупція в Інституті раку: обвинувачення передали до суду

Столична прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно службових осіб Національного Інституту Раку МОЗ України, які організували злочинну схему власного збагачення за рахунок онкохворих пацієнтів.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва.

“За процесуального керівництва прокуратури міста Києва слідчим управлінням ГУНП у м. Києві спільно з УСР у м. Києві ДСР НП України завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні відносно службових осіб Національного інституту раку МОЗ України, які організували злочинну схему власного збагачення за рахунок онкохворих пацієнтів”, - йдеться у повідомленні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що завідувач поліклінічного відділення Національного інституту раку, будучи службовою особою та достовірно знаючи про те, що згідно з чинним законодавством України, медична допомога в державних чи комунальних закладах охорони здоров’я надається виключно безоплатно, організував та спільно з лікарем-онкологом Інституту раку створив умови, за яких пацієнти не мали можливості скористатись своїм правом на безоплатне лікування.

Зазначається, що потерпілими у кримінальному провадженні визнано 5 громадян, які проходили лікування у Національному інституті раку, та яким завдано матеріальну шкоду на суму близько 40 000 гривень.

За результатами досудового слідства двом службовим особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 184, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 191 КК України та ч. 2 ст. 27 ч. 1 ст. 184, ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 191 КК України відповідно.

Прокуратурою міста Києва погоджено обвинувальний акт у зазначеному кримінальному проваджені, який скеровано до Голосіївського районного суду м. Києва для розгляду по суті.

Фото: kyiv.gp.gov.ua