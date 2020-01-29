Корупція в Інституті раку: обвинувачення передали до суду
Про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва.
“За процесуального керівництва прокуратури міста Києва слідчим управлінням ГУНП у м. Києві спільно з УСР у м. Києві ДСР НП України завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні відносно службових осіб Національного інституту раку МОЗ України, які організували злочинну схему власного збагачення за рахунок онкохворих пацієнтів”, - йдеться у повідомленні.
Досудовим розслідуванням встановлено, що завідувач поліклінічного відділення Національного інституту раку, будучи службовою особою та достовірно знаючи про те, що згідно з чинним законодавством України, медична допомога в державних чи комунальних закладах охорони здоров’я надається виключно безоплатно, організував та спільно з лікарем-онкологом Інституту раку створив умови, за яких пацієнти не мали можливості скористатись своїм правом на безоплатне лікування.
Зазначається, що потерпілими у кримінальному провадженні визнано 5 громадян, які проходили лікування у Національному інституті раку, та яким завдано матеріальну шкоду на суму близько 40 000 гривень.
За результатами досудового слідства двом службовим особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 184, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 191 КК України та ч. 2 ст. 27 ч. 1 ст. 184, ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 191 КК України відповідно.
Прокуратурою міста Києва погоджено обвинувальний акт у зазначеному кримінальному проваджені, який скеровано до Голосіївського районного суду м. Києва для розгляду по суті.
Фото: kyiv.gp.gov.ua