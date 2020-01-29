У Києві презентували перший номер українсько-грецької газети

Союз греків України відновив випуск газети, припинений через окупацію Донецька. Вона виходитиме українською та грецькою мовами пыд назвою ”Нове слово” / ”Нео Логос”.

Про це видання на презентації в Укрінформі розповів віцепрезидент ГО “Союз греків України” Микола Корецький.

“Газета має потужну, велику історію. Вона починалася як “Логос” у 1990 році, після створення у 1989-му Товариства греків України. В серпні 1990 року вийшов перший номер, який ставив за мету відродження греків як частини українського народу, відродження грецької культури, традицій, мови, можливість співпраці з Грецією”, - зазначив Корецький.

Він нагадав, що впродовж років незалежності газета виходила у Донецьку, де містилася штаб-квартира Союзу греків України, але після подій 2014 року й окупації Донецька випуск було призупинено.

Презентація українсько-грецької газети "Нео Логос" / Фото: Олена Худякова. Укрінформ

“У 2018 році ми перереєстрували громадську організацію за адресою в Києві, й нині газета знову побачила світ. Вона буде виходити двома мовами - українською та новогрецькою. І це перша її відмінність. Першочергове наше завдання - бути частиною українського народу, адже ми всі українці, хоч і грецького походження. Ми хочемо, щоб наші діти вільно володіли українською мовою, знали українські традиції та звичаї та поряд з ними вільно володіли новогрецькою мовою і знали грецькі традиції та звичаї”, - наголосив Корецький.

За його словами, греки мешкали на території сучасної України ще кілька тисяч років тому. “Ми не завезені, ми тут були завжди. Весь той період, коли розвивалася наша держава, ми були поряд з нею. Більшість греків України - це греки Приазов’я, які походили від греків-кримчан”, - розповів віцепрезидент Союзу греків України.

Він зазначив, що за радянських часів греки зазнали асиміляції та русифікації, чому сприяли відхід від віри й мови.

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“І це основна проблема сьогодні... За 30 років не було створено ідеології народу, щоб він почувався компактно і комфортно в тих умовах, у яких він проживає. Якраз над цим має працювати Союз греків України”, - підкреслив Корецький.

Окрім того, він наголосив, що Союз греків України сприяв, аби ПЦУ отримала томос, і його представники були на першому богослужінні, яке проходило в Андріївській церкві.

“Ми, греки України, вперше за 300 років можемо чути наші молитви грецькою мовою, спілкуватися з братами у вірі й бути ближче до Греції. Насамперед це означає вивчення новогрецької мови, збереження наших діалектів - румейської та урумської мов, поширення грецької культури та співпрацю з Грецією. Нас, зокрема, турбує, що Асоціація греків-підприємців і бізнесменів нараховує тільки 9 маленьких підприємств - на відміну від Союзу турецьких підприємців, який в Києві має більше тисячі підприємств малого, середнього і великого бізнесу. Ми хочемо, щоб і в Україні греків-підприємців було більше, і українців-підприємців було більше в Греції”, - сказав Корецький.

За його словами, Союз греків України також має намір порушити питання вивчення грецької мови на рівні вищої освіти.

Корецький коротко розповів про внесок українських греків у розвиток культури, науки, спорту. Зокрема, про такі легендарні особистості, як президент ГО “Союз греків України”, відомий журналіст, письменник, ветеран Другої світової війни Олександр Холін; культурна діячка Марія Гайтан, яка впродовж всього свого життя займалася відродженням фольклорного ансамблю, національного театру, грецької мови; ексмер м.Сартана Геннадій Шабан.

“Ми обговорюємо питання створення музею чи експозиції, присвяченої Марії Гайтан, яка має чимало здобутків за 50 років роботи, щоб донести це до наших дітей, до майбутніх поколінь”, - підсумував Корецький.