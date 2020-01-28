Суспільне розширить мовлення для національних меншин

Суспільний мовник зацікавлений у створенні контенту про національні меншини, тому розширить його виробництво.

Про це повідомив член правління Національної суспільної телерадіокомпанії України Микола Чернотицький на зустрічі з представниками грецької спільноти, повідомляє “Детектор медіа”.

«Ми хочемо розширити співпрацю з усіма національними спільнотами, що мешкають в Україні, аби глядач Суспільного бачив різноманіття нашої країни», – зазначив Чернотицький.

Як стало відомо «Детектору медіа» з власних джерел, редакції мовлення національних меншин у філіях Суспільного після впровадження нової штатної структури збережуть, кількість працівників не зменшать. Більше того, у компанії планують розширити колектив редакції мовами національних меншин на каналі «UA: Одеса».

Також, за даними джерел, Координаційний центр мовлення національних меншин Національної суспільної телерадіокомпанії України готує до старту перший проєкт про національні меншини. Імовірно, він вийде на екрани у лютому-березні 2020 року.

Як повідомлялося, у березні 2018 року Суспільний мовник опублікував нову редакцію «Концепції мовлення з тематики національних меншин Національної суспільної телерадіокомпанії України», внісши у документ пропозиції та зауваження громадських активістів і працівників регіональних філій.

Нині редакції, які виробляють контент мовами національних меншин, працюють у Закарпатській, Чернівецькій та Одеській філіях Суспільного. Заплановане відкриття додаткових редакцій мовами нацменшин у складі журналістської одиниці в Маріуполі (контент грецькою мовою), Житомирі (чеською мовою) та Львові (польською мовою).

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Згідно з концепцією, у Києві створено Координаційний центр мовлення нацменшин. «Координаційний центр стане місцем, до якого з усіх куточків України буде надходити інформація про найбільш важливі для кожної спільноти події. За поданням Координаційного центру загальнонаціональний мовник ("UA: Культура") буде створювати програми вищої якості, позаяк володіє кращим обладнанням і має в своєму арсеналі фахові кадри. До співпраці з координаційним центром планують залучити регіональних працівників Суспільного мовлення та представників національних меншин», – описано у концепції.