ПАРЄ відзначила конструктивний підхід України до захисту журналістів

Парламентська асамблея Ради Європи відзначила конструктивний підхід України у реагуванні на випадки загроз безпеці журналістів.

Про це йдеться в ухваленій 28 січня резолюції ПАРЄ про загрози свободі медіа та безпеку журналістів у Європі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Асамблея вітає конструктивний підхід, які вже продемонстрували багато країн-членів стосовно платформи Ради Європи із забезпечення захисту журналістики й безпеки журналістів та відповідних попереджень, оприлюднених у її рамках», - ідеться у документі.

Як позитивні приклади наводяться Франція і Україна, котрі встановили відповідні механізми реагування з метою координації та відслідковування попереджень щодо загроз безпеки журналістів, а також пошуку шляхів вирішення проблемних ситуацій.

«Асамблея закликає національні парламенти забезпечити дії урядів у повній відповідності до стандартів Ради Європи, що стосуються свободи слова, включаючи свободу ЗМІ, та безпеки журналістів», - наголошується у резолюції.

За даними Ради Європи, з 2015 року до 25 листопада 2019-го у країнах-членах було вбито 26 журналістів. У 22 випадках за це ніхто не був покараний. 109 представників ЗМІ нині перебувають в ув'язненні. Окрім того, зафіксовано 638 випадків серйозних порушень свободи преси у 39 країнах.