Лікарні забезпечені засобами терапії для пацієнтів з пневмонією, яку викликає коронавірус - МОЗ

Українські лікарні забезпечені засобами терапії для пацієнтів з пневмонією, яку викликає коронавірус 2019-nCoV.

Про це на брифінгу щодо ситуації з поширенням коронавірусу 2019-nCoV сказав лікар-анестезіолог, член експертної групи оперативного штабу МОЗ Сергій Дубров, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“За дорученням міністра охорони здоров'я я провів розмови з керівниками служб анестезіології та інтенсивної терапії. 757 відділень інтенсивної терапії, які підпорядковані департаментам охорони здоров’я, на 100% всі забезпечені киснем, одним з основних методів терапії пацієнтів з гіпоксимією. У більшості пацієнтів з ускладненим перебігом (у разі інфікування коронавірусом 2019-nCoV - ред.) є прояви пневмонії, а основним методом лікування є оксигенотерапія. На задовільному рівні є матеріальне забезпечення. Забезпеченість респіраторами високого класу на сьогодні становить 0,62 на одне ліжко інтенсивної терапії, ліжок інтенсивної терапії на сьогодні 5581”, - сказав Дубров.

Стосовно оперативної діагностики нового коронавірусу, то Дубров зазначив, що наразі її не існує в світі. Фахівці різних країн поки що ведуть розробки цих тестів. Визначення коронавірусу відбувається методом виключення типів грипу, інших коронавірусів та респіраторних інфекцій, після чого зразки передаються на дослідження в референс-лабораторії, визначені ВООЗ, де встановлюється остаточний діагноз.

Також поки що немає специфічних препаратів проти нового коронавірусу. Терапія, за словами Дуброва, є стандартною неспецифічною - оксигенотерапія, тобто вентиляція легень.

Також департаментам охорони здоров’я доручено розробити маршрути пацієнтів на випадок поширення коронавірусу із визначенням лікувальних закладів, які найкраще оснащені, зазначив представник штабу МОЗ.

Крім того, він зазначив, що вже з’явилися повідомлення про продаж нібито вакцин від коронавірусу 2019-nCoV, але насправді вакцин від цього типу інфекції поки що не існує.

“На деяких сайтах з’явилася інформація щодо можливості вакцинуватися від цього коронавірусу. Це неправда, не слід купувати ці вакцини, яких на сьогодні не існує ніде в світі”, - наголосив Дубров.

Як повідомляв Укрінформ, у Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (nCoV). Попередньо визначено, що джерелом можуть бути тварини.

Читайте також: Посольство радить українцям виїхати з Китаю через коронавірус

За останніми даними, у Китаї були підтверджені понад 4500 випадків зараження пневмонією, викликаною коронавірусом нового типу. На даний момент кількість померлих від цієї хвороби перевищила 100 осіб.

Випадки захворювання уже підтверджено у Таїланді, Японії, Південній Кореї, США, В'єтнамі, Малайзії, Непалі, РФ, Франції, Німеччині, Австралії, Камбоджі.

В Україні станом на 27 січня не було виявлено жодного випадку коронавірусу 2019-nCoV.

Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів (40 видів), що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та утруднене дихання