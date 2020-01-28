У Раді зареєстрували законопроєкт про компенсації за затримку виплат

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №2814 “Про внесення змін до статті 2 закону України "Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати".

Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.

Так, на сторінці законопроєкту вказано, що 28 січня він одержаний Верховною Радою і переданий на розгляд керівництву.

Текст законопроєкту і супровідні документи до нього наразі не оприлюднено.

Як повідомляв Укрінформ, раніше міністр соціальної політики Юлія Соколовська розповіла, що законопроєкт сприятиме мінімізації корупційних ризиків через чіткість встановленої у законі адміністративної процедури прийняття рішень.

Соколовська пояснила, що серед основних змін, запропонованих урядом на розгляд народних депутатів, - встановлення чіткого переліку виплат, за затримку яких передбачається компенсація.

При цьому міністр зауважила, що механізм виплат не змінюється і враховує інфляцію за період їх затримки.

Раніше в Мінсоцполітики нагадали, що законопроєкт встановлює наступний вичерпний перелік грошових доходів громадян, за порушення строків виплати яких проводиться їх компенсація: пенсії або щомісячне довічне грошове утримання (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством), соціальні виплати, стипендії, заробітна плата (грошове забезпечення), сума індексації грошових доходів громадян.