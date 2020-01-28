Суд підтвердив, що Нацрада правомірно оштрафувала п’ять компаній групи "112 Україна"

Шостий апеляційний адміністративний суд підтвердив правомірність застосування Національною радою з питань телебачення і радіомовлення штрафної санкції до п'яти регіональних телеканалів, які виходили в ефірі під логотипом "112 Україна".

Відповідне рішення суд ухвалив 21 січня, повідомляє пресслужба регулятора.

"Шостий апеляційний адміністративний суд, розглянувши апеляційну скаргу ТОВ "Партнер ТВ", ТОВ "Аріадна ТВ", ТОВ "Новий Формат ТВ", ТОВ "Лідер ТВ", ТОВ "ТВ Вибір" на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва, вирішив залишити рішення попередньої інстанції без змін. Таким чином, було підтверджено правомірність застосування Національною радою штрафної санкції до цих мовників", - йдеться у повідомленні.

Так, зазначені регіональні мовники вимагали в суді визнати протиправними і скасувати низку рішень Нацради від 23 липня 2015 року, згідно з якими до ліцензіатів застосовано санкції "стягнення штрафу" в розмірі 5% суми ліцензійного збору через невиконання розпоряджень регулятора. Йдеться, зокрема, про неусунення порушень закону "Про телебачення і радіомовлення" стосовно необхідності дотримуватися умов ліцензії і програмної концепції, зобов'язання повідомляти свої вихідні дані, а також неприведення своєї діяльності у відповідність до вимог чинного законодавства.

Таким чином, ТОВ "Партнер ТВ", ТОВ "Аріадна ТВ", ТОВ "Новий Формат ТВ", ТОВ "Лідер ТВ" і ТОВ "ТВ Вибір" зобов'язуються сплатити штраф до державного бюджету.

Як повідомлялося, 23 липня 2015 року Нацрада оштрафувала згадані п'ять компаній, що мають ліцензії на регіональне цифрове ефірне мовлення та об'єднані в мережу каналу "112 Україна", на загальну суму 131 тис. 240 грн.

26 вересня 2019 року Національна рада після застосування численних санкцій за невиконання законодавчих норм та умов ліцензій відмовила цим мовникам у продовженні ліцензій.