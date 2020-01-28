Зеленський обіцяє, що держава профінансує зведення меморіалу пам’яті Каденюка

Держава візьме на себе фінансування меморіалу пам’яті першого астронавта незалежної України та Героя України Леоніда Каденюка.

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський у Facebook.

“Майже через два роки після смерті Леоніда Костянтиновича й досі немає облаштованої могили та пам’ятника. На прощанні з ним у 2018 році були політики найвищого рівня, та за весь цей час держава не спромоглася вирішити питання належного вшанування пам’яті великого українця. Нам має бути за це соромно. Як мені відомо, проєкт меморіалу існує. Фінансування держава бере на себе, про що ми домовилися з урядом”, - наголосив Президент.

Він також зазначив, що 28 січня Каденюку виповнилося б 69 років.

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Зеленський зауважив, що, незважаючи на численні регалії, українського космонавта характеризують як надзвичайно скромну людину, дуже порядну та чесну. Глава держави підкреслив, що саме Каденюк сигналом для пробудження екіпажу «Колумбії» обрав Гімн України, і тоді «Ще не вмерла України» вперше пролунала в космосі над усією планетою Земля.

“Ми дуже часто починаємо цінувати своїх героїв лише після того, як вони йдуть від нас. А інколи не цінуємо навіть тоді, коли їх з нами вже немає. Таке ставлення з боку держави потрібно змінювати раз і назавжди”, - наголосив Президент.

Пост Зеленський проілюстрував фотографією Укрінформу.

Як повідомлялося, Леонід Каденюк (1951-2018) - український льотчик-випробувач, космонавт, генерал-майор авіації, перший і єдиний астронавт незалежної України.

Фото: пресслужба Президента