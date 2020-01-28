У Болгарії пояснили, чому не одразу затримали фігуранта справи про вбивство Гандзюк

Болгарські правоохоронці не одразу затримали фігуранта справи про вбивство Катерини Гандзюк Олексія Москаленка (Левіна) під час перетину кордону у прикордонному пункті Дуранкулак, тому що “червоний циркуляр” поруч із його іменем від Інтерполу з'явився пізніше.

Про це повідомляє BTA з посиланням на Офіс генпрокуратури Болгарії.

“У понеділок болгарська прокуратура уточнила, що громадянин України (Олексій Москаленко — ред.) не був затриманий при в'їзді до Болгарії у прикордонному пункті Дуранкулак через те, що “червоний циркуляр” від Інтерполу був виданий пізніше”, - йдеться у повідомленні.

"Червоний циркуляр" вважається оголошенням у розшук у країнах-учасницях Інтерполу. Кожна з 190 країн-членів має право направити до центрального апарату Інтерполу запит на негайне затримання та екстрадицію особи, яку підозрюють у скоєнні кримінального злочину і яка при цьому перебуває на території іншої держави-члена Інтерполу.

Як повідомлялося, на території Болгарії 24 січня затримали Олексія Москаленка (Левіна), якого розшукували за підозрою в причетності до нападу на активістку Катерину Гандзюк. Його особу встановили за відбитками пальців, оскільки він змінив свою зовнішність і ходу.

Болгарський суд заарештував підозрюваного на 40 діб.

Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада померла.