Українцям радять утриматися від поїздок до “епіцентру” коронавірусу в Китаї

Міністерство охорони здоров'я та Міністерство закордонних справ рекомендують утриматися від поїздок до китайської провінції Хубей та міста Ухань через новий коронавірус.

Про це МОЗ повідомило у Facebook.

"У зв’язку із загостренням епідемічної ситуації, пов’язаної з поширенням у Китаї захворювання, викликаного коронавірусом 2019-nCoV, МЗС та МОЗ України рекомендують громадянам України тимчасово утриматися від поїздок без нагальної потреби до провінції Хубей та м. Ухань, де є найбільший ризик зараження", - йдеться у повідомленні.

Громадянам України, які планують подорож до Китаю або наразі перебувають в країні, рекомендується зважати на ризики, пов’язані з розповсюдженням вірусу, проявляти підвищену пильність та уточнювати актуальну епідемічну ситуацію в регіоні відвідування.

Крім того, слід вживати лише належним чином термічно оброблені продукти тваринного походження та рибу; уникати контакту з тваринами, відвідування ринків із продажу м’яса, цирків, зоопарків, тваринницьких ферм тощо.

Також у МОЗ радять не контактувати з людьми з ознаками респіраторних захворювань; використовувати спеціальні маски для захисту органів дихання; - ретельно мити руки із застосуванням засобів гігієни, особливо після відвідання місць масового скупчення людей та перед їжею; користуватись антисептичними засобами на спиртовій основі.

"При симптомах, схожих на грип чи ГРВІ (несподіване погіршення стану, підвищення температури тіла, нежить, кашель тощо) мінімізувати контакти з іншими людьми й невідкладно звернутися до медичного закладу", - наголосили у міністерстві.

Як відомо, в Китаї з грудня реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (nCoV). Попередньо визначено, що джерелом коронавірусу можуть бути тварини.

Випадки захворювання вже підтверджені в Таїланді, Японії, Південній Кореї, США, В'єтнамі, Малайзії, Непалі, РФ, Франції та Австралії. За останніми даними, в результаті захворювання померло понад 80 осіб, а кількість інфікованих становить 2744 особи.

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