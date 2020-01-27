ВООЗ не забороняла транскордонні переміщення товарів через коронавірус - Укрпошта

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВОЗ) не вводила заборон для переміщення товарів через кордони через спалах коронавірусу у Китаї.

Про це повідомляється на сайті "Укрпошти".

"Щодо спалахів коронавірусу в Китаї Всесвітня організація охорони здоров'я наразі не вводить ніяких заборон для переміщення товарів через кордони і міжнародної торгівлі", - йдеться в повідомленні.

В "Укрпошті" зазначають, що жодних доказів, які б свідчили про ризик поширення коронавірусу через товари, наразі не зафіксовано.

Як повідомляв Укрінформ, кількість людей, які померли від коронавірусу у Китаї, зросла до 81, підтверджено майже три тисячі випадків зараження.

Уряд Китаю продовжив канікули через Новий рік за місячним календарем на три дні - до 2 лютого, щоб уповільнити поширення вірусу.

Станом на 26 січня у Китаї зафіксовано 2827 випадків захворювання новим вірусом пневмонії, 461 особа перебуває у критичному стані, 51 людині вдалося одужати.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, за межами Китаю зафіксовано щонайменше 44 підтверджені випадки захворювання на коронавірус. Серед них: Таїланд (8 випадків), США та Австралія (по 5 випадків), Сінгапур, Тайвань, Малайзія, Південна Корея (по 4 випадки в кожній країні), Франція та Японія (по 3 випадки), В'єтнам (2), Непал та Канада (по 1 випадку).