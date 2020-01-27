МЗС закликає світ спільно протидіяти ксенофобії та антисемітизму

Міністерство закордонних справ України у Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту закликало об’єднати зусилля задля збереження загальнолюдських цінностей і недопущення людиноненависництва, дискримінації і неповаги до людини.

Про це йдеться у коментарі, оприлюдненому на сайті МЗС.

"27 січня щороку світова спільнота вшановує пам’ять мільйонів євреїв, ромів і представників інших меншин, які під час Другої світової війни були закатовані нацистами через національність. Голокост - це спроба знищити цілий народ, це геноцид єврейського народу в роки війни... Встановивши Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту – підтримуємо пам'ять про ці жахливі події, щоб вони ніколи більше не повторилися, а також запобігаємо проявам ксенофобії, антисемітизму та іншої нетерпимості, які, на жаль, ще мають місце у світі", - зазначили у міністерстві.

У МЗС акцентували, що сьогодні небезпека цих проявів для України, які за тоталітарних режимів стають елементами державної ідеології, походить із сусідньої держави.

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"Україна дає відсіч російському агресору, захищаючи Європу від полум’я ненависті. Закликаємо об’єднати зусилля задля збереження загальнолюдських цінностей і недопущення людиноненависництва, дискримінації і неповаги до людини", - наголошується в коментарі.