МЗС закликає світ спільно протидіяти ксенофобії та антисемітизму
Про це йдеться у коментарі, оприлюдненому на сайті МЗС.
"27 січня щороку світова спільнота вшановує пам’ять мільйонів євреїв, ромів і представників інших меншин, які під час Другої світової війни були закатовані нацистами через національність. Голокост - це спроба знищити цілий народ, це геноцид єврейського народу в роки війни... Встановивши Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту – підтримуємо пам'ять про ці жахливі події, щоб вони ніколи більше не повторилися, а також запобігаємо проявам ксенофобії, антисемітизму та іншої нетерпимості, які, на жаль, ще мають місце у світі", - зазначили у міністерстві.
У МЗС акцентували, що сьогодні небезпека цих проявів для України, які за тоталітарних режимів стають елементами державної ідеології, походить із сусідньої держави.
"Україна дає відсіч російському агресору, захищаючи Європу від полум’я ненависті. Закликаємо об’єднати зусилля задля збереження загальнолюдських цінностей і недопущення людиноненависництва, дискримінації і неповаги до людини", - наголошується в коментарі.