Аушвіц-Біркенау. Сьогодні минає 75 років відтоді, як був звільнений один з найбільших нацистських таборів смерті

За 5 років у ньому в основному загазовано, але також розстріляно, повішено, померло від хвороб та недоїдання за приблизними оцінками понад 1,3 млн осіб. З них дуже багато дітей

Цифра вражає. Це, приблизно, населення Естонії.

Я був в музеї-концтаборі багато років тому. Зараз приїхав знову. Все ті ж "Аrbeit macht frei", колючка, строгі цегляні будинки, вартові вежі, газові камери, крематорії, з яких й досі чути горілим...Це працює на уяву. Ще більше працюють на уяву величезні стоси волосся, взуття, предметів гігієни, дитячого одягу. Все що залишилося від в'язнів... Сьогодні понад 200 з них, хто вижив, знову зайдуть через ворота концтабору, щоб повернутися думками у своє дитинство та юність. Ці спогади мали б бути ностальгічними, але, напевно, є дуже жахливими...

Там треба побувати. Особливо тим, хто своїми імперськими замашками, маревом про якусь ефемерну велич з минулого, історичне месіанство і незаспокоєне бажання далі змінювати кордони, затягує світ у спіраль протистояння, яка в результаті знову веде до Аушвіц-Біркенау.

Треба сказати прямо: до Освенцима щороку з екскурсією має приїжджати, у першу чергу, Путін та його оточення. Не для того, щоб нагадати: концтабір визволила Червона армія, а щоб спрацювала все та ж уява. На жаль, вони цього не роблять. На офіційних заходах сьогодні від Росії буде лише посол. Натомість, у Кремлі воліють розповідати про Голокост здалеку, у комфортних для себе умовах.

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