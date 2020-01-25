Тетянами в Україні за останні 3 роки назвали 3 тисячі дівчаток
Укрінформ
Міністерство юстиції привітало всіх жінок на ім'я Тетяна з іменинами.
Про це пресслужба написала у Facebook.
"Вітаємо всіх Тетян з Днем ангела! І з цієї нагоди ми дізналися, скільки ж дівчаток було названо іменем Тетяна протягом 2017-2019 років", - йдеться у дописі.
Так, за інформацією Мін'юсту, за останні 3 роки в Україні ім'ям Тетяна назвали 2957 новонароджених дівчаток.
Сьогодні, 25 січня, в Україні відзначається Тетянин день.