Криклій про інвестиції: Кожна гривня через рік повертається додатковими двома

Уряд розпочинає велике будівництво, оскільки кожна гривня інвестицій в інфраструктурні проєкти через рік повертається із додатковими двома гривнями.

Про це сказав міністр інфраструктури Владислав Криклій в ефірі шоу "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Про інвестиції в розвиток, чому ми розпочинаємо велике будівництво в цьому році — кожна гривня яка витрачається і вкладається в інфраструктурні проєкти сьогодні, вона з мультиплікатором плюс дві гривні через рік повертається. І це власне про нові робочі місця і про те, щоб зростала економіка", - сказав Криклій.

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Разом з тим він зазначив, що держава є неефективним управлінцем, отже збиткові підприємства потрібно приватизовувати, віддавати в концесію тощо, щоб заходив інвестор і вкладав кошти у розвиток цих підприємств.