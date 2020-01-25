Милованов про зарплати урядовців: Уряд має знайти баланс

Милованов про зарплати урядовців: Уряд має знайти баланс

Укрінформ
Уряд має знайти баланс між ефективністю роботи та принципами оплати посадовців, щоб суспільство могло підтримати це рішення.

Про це сказав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов у ефірі шоу "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Президент нам дав Кабінету Міністрів, Прем'єр-міністру завдання випрацювати якийсь баланс, знайти баланс між ефективністю, знайти баланс, де є ця границя, за якими принципами мають оплачуватися робота людей і які мають бути максимальні та мінімальні оклади, яка структура. Тому, коли ми всю роботу зробимо, вона буде вирішена і тоді ми прийдемо до суспільства з проханням підтримати це рішення", - сказав Милованов.

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Він зазначив, що на питання рівня зарплат у держслужбовців, міністрів, заступників міністрів, депутатів простої відповіді немає, нагадавши, що Віктор Янукович мав зарплату в 20 тисяч гривень, а вивіз з України 40 мільярдів.

"З одного боку не можна бути багатим в країні де більшість бідні. Тому потрібно мати якесь розуміння того, де ми знаходимося, в якій країні живемо і що ми можемо собі дозволити. Державне підприємство, чи державна служба — то не є приватний бізнес. Але я собі веду такі розмови, коли я підписую документи на звільнення корупціонерів з державних підприємств і призначаю нових. Я вважаю, вони є чесними та хтось приходить і каже чесно, що хоче велику зарплату з ринку і тоді ми вирішуємо, чи можемо собі дозволити. А буває, що я підписую: як було 15 тисяч гривень я звільняю корупціонера, я призначаю нового на той самий оклад. Я собі думаю, а чого ж людина погоджується? І що я роблю, коли я призначаю на ті самі гроші людину, яка може заробити в десятки чи сотні разів більше на ринку, але відповіді на це немає",- наголосив Милованов.

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Раніше Президент доручив уряду представити нову концепцію заробітних плат керівників міністерств, відомств, державних компаній та їхніх заступників з урахуванням ситуації в країні.

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