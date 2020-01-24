Дезір у лютому може приїхати до України

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір готовий забезпечити юридичний перегляд законопроекту про боротьбу з дезінформацією, щоб гарантувати, що він повністю відповідатиме міжнародним стандартам.

Про це повідомив голова НСЖУ Сергій Томіленко у Facebook.

“За інформацією джерел НСЖУ, з 4 по 7 лютого пан Арлем Дезір здійснить візит до України. Власне, як і йдеться у вчорашній критичній заяві Представника ОБСЄ з питань свободи медіа, пан Дезір готовий взяти участь в обговоренні з владою та забезпечити юридичний перегляд законопроекту про боротьбу з дезінформацією, щоб гарантувати, що він не вплине негативно на свободу ЗМІ та повністю відповідатиме міжнародним стандартам”, - йдеться у дописі.

Томіленко пояснив, що “фактично, дипломат найвищого рівня буде працювати із керівництвом Міністерства культури України, аби воно не штовхало Україну на шлях порушення зобов'язань у сфері свободи ЗМІ”.

Також передбачається зустріч із керівництвом Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики, яке є автором законопроекту “Про медіа”, додав голова НСЖУ.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство культури, молоді та спорту України 20 січня оприлюднило проєкт закону щодо забезпечення національної інфобезпеки та права на доступ до достовірної інформації, відомого як “законопроєкт про дезінформацію”.

У міністерстві запросили до участі представників ЗМІ, профільних інституцій та громадських організацій, медіаекспертів та медіаюристів.

У МКМС наголосили, що законопроєкт покликаний забезпечити реалізацію права громадян на доступ до достовірної збалансованої інформації через запровадження механізмів боротьби з дезінформацією в інформаційному просторі України та підвищення рівня медіаграмотності населення в умовах гібридної агресії РФ.