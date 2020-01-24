На реабілітацію до Пущі-Водиці направили 41 визволеного з ОРДЛО
Про це поінформувала заступниця головного лікаря з медичної частини госпіталю "Лісова поляна" Наталія Дубачевська, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Зараз у нас на лікуванні 34 колишніх в'язнів, всього було 41. Цих сімох перевели в інші заклади. Одного перевели, бо у нас, наприклад, немає відділення інтенсивної терапії", - сказала вона.
Вона додала, що колишні в'язні були в різних станах, і їм потрібен був медичний догляд.
"До нас пацієнти потрапили в різному стані: були й проблеми з зубами, у деяких навіть зі статевою системою. Були, які одразу йшли на контакт, а деякі потребували уваги. Загалом, якщо можна узагальнити, то пацієнти були у середньому стані, якщо можна так сказати", - уточнила Дубачевська.
Вона наголосила, що зараз колишні в'язні почуваються значно краще: посміхаються, дякують та йдуть на контакт. Однак термін виписки залежить від кожного конкретного випадку, сказала лікар, додавши, що реабілітацію будуть проводити стільки, скільки буде необхідно.
Як повідомлялося, 29 грудня 2019 року відбувся обмін утримуваними особами. На підконтрольну урядові територію з ОРДЛО були передані 76 осіб, зокрема 12 військовослужбовців. Клінічна лікарня "Феофанія" прийняла 64 визволених українців, а військовослужбовців направили у госпіталь, а пізніше перевели до військового санаторію в Пущі-Водиці.