На реабілітацію до Пущі-Водиці направили 41 визволеного з ОРДЛО

Упродовж січня до госпіталю "Лісова поляна" в Пущі-Водиці під Києвом на реабілітацію направили 41 визволеного з ОРДЛО, яких обміняли наприкінці грудня.

Про це поінформувала заступниця головного лікаря з медичної частини госпіталю "Лісова поляна" Наталія Дубачевська, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Зараз у нас на лікуванні 34 колишніх в'язнів, всього було 41. Цих сімох перевели в інші заклади. Одного перевели, бо у нас, наприклад, немає відділення інтенсивної терапії", - сказала вона.

Вона додала, що колишні в'язні були в різних станах, і їм потрібен був медичний догляд.

"До нас пацієнти потрапили в різному стані: були й проблеми з зубами, у деяких навіть зі статевою системою. Були, які одразу йшли на контакт, а деякі потребували уваги. Загалом, якщо можна узагальнити, то пацієнти були у середньому стані, якщо можна так сказати", - уточнила Дубачевська.

Вона наголосила, що зараз колишні в'язні почуваються значно краще: посміхаються, дякують та йдуть на контакт. Однак термін виписки залежить від кожного конкретного випадку, сказала лікар, додавши, що реабілітацію будуть проводити стільки, скільки буде необхідно.

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Як повідомлялося, 29 грудня 2019 року відбувся обмін утримуваними особами. На підконтрольну урядові територію з ОРДЛО були передані 76 осіб, зокрема 12 військовослужбовців. Клінічна лікарня "Феофанія" прийняла 64 визволених українців, а військовослужбовців направили у госпіталь, а пізніше перевели до військового санаторію в Пущі-Водиці.