Уряд визначив 10 школярів, які отримають стипендію імені Тараса Шевченка

Кабінет міністрів визначив 10 школярів, які цього року зможуть отримувати стипендію ім. Тараса Шевченка за особливі успіхи у вивченні української мови та літератури.

Проєкт указу, який надалі передадуть на підпис Президенту, був ухвалений 24 січня 2020 року, під час засідання Кабміну, повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

“Уряд визначив 10 школярів, які цього року зможуть отримувати стипендію ім. Тараса Шевченка – нині її розмір складає 2720 гривень. Стипендію призначають учням, які мають особливі успіхи у вивченні української мови та літератури”, - йдеться у повідомленні.

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Претендувати на стипендію можуть переможці фінального етапу Всеукраїнської олімпіади з української мови і літератури, які набрали максимальну кількість балів. Рішення про визначення кандидатур приймає колегія Міністерства освіти і науки.