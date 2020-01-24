МОЗ хоче заборонити тестування косметики на тваринах
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
"Вимоги до косметичної продукції на українському ринку мають бути такими, як і на європейському. Виробники зможуть використовувати лише безпечні барвники, консерванти, УФ-фільтри, а кількість заборонених інгредієнтів втричі збільшиться у порівнянні з попередніми нормами. Тестування косметики на тваринах заборонено. Ці зміни – важлива складова євроінтеграції України і виконання умов Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що нові вимоги до косметики гарантуватимуть її якість та безпеку. Новий технічний регламент розширює перелік заборонених інгредієнтів з 400 до 1383 позицій. Також новий регламент передбачає використання лише дозволених барвників, консервантів, УФ-фільтрів.
Один із важливих аспектів нового регламенту – заборона випробування косметики на тваринах. Замість цього іноземні та національні компанії мають запровадити та використовувати новітні технологічні розробки, зокрема, альтернативні методи тестування косметичної продукції.
Для українських виробників запровадження єдиних з ЄС норм допоможе в середньостроковій перспективі експортувати свою продукцію до країн Європейського Союзу та конкурувати на зовнішньому ринку, підкреслили в МОЗ.
Для компаній, які не мають потужності для застосування нових стандартів, передбачений перехідний період – 18 місяців з дня опублікування постанови.
Розміщення виробництва іноземних компаній на території України сприятиме, зокрема, зменшенню вартості їхньої продукції. При цьому якість відповідатиме європейським вимогам.
Такі норми діють в Європейському Союзі вже кілька років. Вони також впроваджувалися з перехідним періодом.
Новий регламент розроблений на основі РЕГЛАМЕНТУ ЄС №1223/2009. Він має усунути юридичні розбіжності, а також адміністративні та технічні бар’єри у торгівлі між Україною та країнами Європейського Союзу, зазначили в міністерстві.