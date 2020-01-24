Останній рейс, Водохреще без криги й "живі ланцюги" Соборності
Без ополонок і снігу, але з купаннями: християни східного обряду 19 січня відсвяткували Хрещення Господнє, або Богоявлення. Це третє, найбільше й завершальне свято різдвяно-новорічного циклу. У народі воно має кілька назв: Водохреще, Водохреща, Водохрестя, Водощі, Йордан, Ордань. На фото: учасники купання в Ужі з нагоди святкування Водохреща в Ужгороді.
У Міжнародному аеропорту "Бориспіль" відбулася церемонія вшанування пам’яті українських пасажирів та членів екіпажу рейсу PS752 літака авіакомпанії "МАУ", які загинули внаслідок катастрофи в Ірані. На летовищі, куди прибув літак із тілами загиблих, зібралися родичі, колеги. Також прийшли багато людей з квітами.
Як повідомляв Укрінформ, 8 січня після вильоту з тегеранського аеропорту ім. імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.
Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблему літака. Однак пізніше, 11 січня, Іран заявив, що український пасажирський авіалайнер був випадково збитий їхніми військовими.
Українці зустріли 5-ту річницю завершення боїв за Донецький аеропорт, оборона якого тривала 242 дні – з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року. Вшановували пам'ять бійців, яких за відчайдушну мужність та стійкість назвали "кіборгами", в різних містах України. Під час оборони Донецького аеропорту загинули понад 200 українських захисників, поранено було понад 500. На фото: військовослужбовці під час урочистої церемонії вшанування пам'яті захисників Донецького аеропорту на території Міністерства оборони України.
Урочистостями та флешмобами в середу, 22 січня, в Україні відзначили День Соборності. Саме цього дня 1919 року було проголошено Акт Злуки Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки. На столичному мосту Патона традиційно зібралися учасники акції "Живий ланцюг Соборності" (на фото).
Цього ж дня вшановували пам'ять перших загиблих учасників Революції гідності – Героїв Небесної Сотні: Сергія Нігояна, Михайла Жизневського, Романа Сеника, Юрія Вербицького та Олександра Бадери. Понад 70 осіб пройшли ходою від Лядських воріт до стадіону "Динамо" в Києві.
Справа Шеремета: під Печерським районним судом Києва активісти провели акцію на підтримку підозрюваної у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета лікаря й волонтера Юлії Кузьменко. Протестувальники вимагали звільнення Юлії на час досудового розслідування. Натомість суд оголосив перерву до 3 лютого у засіданні щодо розгляду клопотання про зміну запобіжного заходу підозрюваній.
Також пропонуємо переглянути ще кілька яскравих кадрів тижня, що минає.
Учасники панахиди за загиблими захисниками Донецького аеропорту та всіма, хто загинув на сході України, у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі.
Марка "Вони вистояли! Не витримав бетон!", розроблена на честь захисників Донецького аеропорту, під час урочистого спецпогашення в Києві.
Рятувальники на підйомній платформі під час ліквідації пожежі, що виникла в будівлі магазину меблів у селі Петропавлівська Борщагівка на Київщині.
Собака лежить біля родовища газу поблизу села Лісна Слобідка на Івано-Франківщині.
Ігровий момент матчу чемпіонату України з баскетболу серед команд Суперліги між БК "Харківські соколи" (біла форма) та СК "Прометей" (Кам'янське), що завершився перемогою господарів майданчика з рахунком 96:71, у Харкові.
Смог над столичною Русанівкою.
Іній на рослинах на Закарпатті.