Останній рейс, Водохреще без криги й "живі ланцюги" Соборності

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах камер фотокореспондентів Укрінформу.

Фото: Сергій Гудак

Без ополонок і снігу, але з купаннями: християни східного обряду 19 січня відсвяткували Хрещення Господнє, або Богоявлення. Це третє, найбільше й завершальне свято різдвяно-новорічного циклу. У народі воно має кілька назв: Водохреще, Водохреща, Водохрестя, Водощі, Йордан, Ордань. На фото: учасники купання в Ужі з нагоди святкування Водохреща в Ужгороді.

Фото: Євген Котенко

У Міжнародному аеропорту "Бориспіль" відбулася церемонія вшанування пам’яті українських пасажирів та членів екіпажу рейсу PS752 літака авіакомпанії "МАУ", які загинули внаслідок катастрофи в Ірані. На летовищі, куди прибув літак із тілами загиблих, зібралися родичі, колеги. Також прийшли багато людей з квітами.

Як повідомляв Укрінформ, 8 січня після вильоту з тегеранського аеропорту ім. імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблему літака. Однак пізніше, 11 січня, Іран заявив, що український пасажирський авіалайнер був випадково збитий їхніми військовими.

Фото: Володимир Тарасов

Українці зустріли 5-ту річницю завершення боїв за Донецький аеропорт, оборона якого тривала 242 дні – з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року. Вшановували пам'ять бійців, яких за відчайдушну мужність та стійкість назвали "кіборгами", в різних містах України. Під час оборони Донецького аеропорту загинули понад 200 українських захисників, поранено було понад 500. На фото: військовослужбовці під час урочистої церемонії вшанування пам'яті захисників Донецького аеропорту на території Міністерства оборони України.

Фото: Євген Котенко

Урочистостями та флешмобами в середу, 22 січня, в Україні відзначили День Соборності. Саме цього дня 1919 року було проголошено Акт Злуки Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки. На столичному мосту Патона традиційно зібралися учасники акції "Живий ланцюг Соборності" (на фото).

Фото: Євген Котенко

Цього ж дня вшановували пам'ять перших загиблих учасників Революції гідності – Героїв Небесної Сотні: Сергія Нігояна, Михайла Жизневського, Романа Сеника, Юрія Вербицького та Олександра Бадери. Понад 70 осіб пройшли ходою від Лядських воріт до стадіону "Динамо" в Києві.

Фото: Євген Котенко

Справа Шеремета: під Печерським районним судом Києва активісти провели акцію на підтримку підозрюваної у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета лікаря й волонтера Юлії Кузьменко. Протестувальники вимагали звільнення Юлії на час досудового розслідування. Натомість суд оголосив перерву до 3 лютого у засіданні щодо розгляду клопотання про зміну запобіжного заходу підозрюваній.

Також пропонуємо переглянути ще кілька яскравих кадрів тижня, що минає.

Фото: Євген Котенко

Учасники панахиди за загиблими захисниками Донецького аеропорту та всіма, хто загинув на сході України, у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі.

Фото: Володимир Тарасов

Марка "Вони вистояли! Не витримав бетон!", розроблена на честь захисників Донецького аеропорту, під час урочистого спецпогашення в Києві.

Фото: Володимир Тарасов

Рятувальники на підйомній платформі під час ліквідації пожежі, що виникла в будівлі магазину меблів у селі Петропавлівська Борщагівка на Київщині.

Фото: Юрій Рильчук

Собака лежить біля родовища газу поблизу села Лісна Слобідка на Івано-Франківщині.

Фото: В'ячеслав Мадієвський

Ігровий момент матчу чемпіонату України з баскетболу серед команд Суперліги між БК "Харківські соколи" (біла форма) та СК "Прометей" (Кам'янське), що завершився перемогою господарів майданчика з рахунком 96:71, у Харкові.

Фото: Євген Котенко

Смог над столичною Русанівкою.

Фото: Сергій Гудак

Іній на рослинах на Закарпатті.