У Кабміні підбили статистику відповідей на запити щодо публічної інформації за 9 років

За 9 років дії Закону України "Про доступ до публічної інформації" (з 9 травня 2011 по 31 грудня 2019 року) команда Секретаріату Уряду опрацювала понад 26 тисяч запитів на публічну інформацію.

Про це повідомила керівник управління забезпечення доступу до публічної інформації в Секретаріат Кабінету Міністрів України Роксолана Стадник на своїй сторінці у Facebook.

"Нашою командою Секретаріату Уряду станом на 31 грудня 2019 року забезпечено опрацювання понад 26 тисяч запитів на публічну інформацію. Більшість з них отримано через електронну скриньку – 16 308 запитів. Значно менше звичайною поштою (9 156), телефоном (1 049), і факсом (123)", - йдеться у повідомленні.

Якщо порівнювати 2019 рік з 2018 роком, торішні запитувачі до Секретаріату Уряду були активніші (3 812 запитів проти 3 557 у 2018 році).

"Найбільше їх цікавила інформація довідково-енциклопедичного характеру, правова, інформація про фізичну особу. Також затребуваною була статистична інформація, інформація про товар (роботу, послугу) та екологічна інформація. Переважна більшість запитів стосувалася рішень Уряду, зарплат урядовців, осіб, які є радниками чи помічниками, конкурсів на державну службу", - розповіла Стадник.

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Серед цікавинок можна відмітити запити щодо кількості зубрів в Україні, інформації про Локотську республіку, копії плану земельної ділянки на якій розташована стоянка Трипільської культури. Запити щодо інформації, яка знаходилася поза межами компетенції Секретаріату, надсилалися для розгляду відповідно до належних розпорядників.

За її словами, усі запити були своєчасно розглянуті. Секретаріатом Кабінету Міністрів ґрунтовні відповіді по суті надано на 15 415 запитів, на інші, з одночасним наданням відповідних роз’яснень запитувачам, надіслано відповідним розпорядникам інформації.

"У грудні 2019 р. Управлінням забезпечення доступу до публічної інформації Департаменту інформації та взаємодії з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів забезпечено опрацювання 356 запитів на публічну інформацію. Серед запитувачів найбільш затребуваним каналом направлення запитів, як і в попередні місяці, є електронна пошта. Так, за допомогою електронної пошти отримано та опрацьовано 227 запитів (64%)", - резюмувала Стадник.