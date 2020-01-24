Сенцов виступить під час "круглого столу" в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку

24 січня штаб-квартиру ООН у Нью-Йорку відвідає український режисер, письменник і сценарист, колишній бранець Кремля Олег Сенцов.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, Сенцов візьме участь у круглому столі, присвяченому темі українських політичних заручників, який проведе постійне представництво України при ООН.

Як пояснили в постійному представництві, "дипломатична спільнота ООН докладала чималих зусиль задля звільнення Сенцова, зокрема шляхом ухвалення резолюцій Генеральної Асамблеї, колективних звернень та інших політичних демаршів. Зараз іноземні делегації матимуть можливість почути історію грубого порушення прав людини від першоджерела".

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Як раніше повідомлялося, 25 січня Сенцов зустрінеться з представниками української громади Нью-Йорка. Зустріч відбудеться на запрошення громадської організації «Разом для України», повідомила активістка організації Марина Приходько.