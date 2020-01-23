Екскерівник "Укрвакцини" постане перед судом

Прокуратурою скеровано до суду справу стосовно колишніх генерального директора та головного бухгалтера ДП "Укрвакцина" МОЗ України за фактом заволодіння коштами держпідприємства у великих розмірах.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва.

"Прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт стосовно колишніх генерального директора та головного бухгалтера ДП "Укрвакцина" МОЗ України за фактом заволодіння коштами держпідприємства у великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що упродовж 2016 - 2017 років колишнім керівником ДП "Укрвакцина" МОЗ України за пособництва головного бухгалтера незаконно отримані кошти держпідприємства на суму 245 тис. грн під виглядом премій, надбавок та неправомірно завищеного посадового окладу.

За результатами проведеного слідчими ДФС у місті Києві досудового розслідування здобуто достатні докази для скерування обвинувального акту до суду за обвинуваченням експосадовців у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191 та ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК України відповідно.

Читайте також: Ексгендиректору Укрвакцини оголосили підозру

З метою забезпечення відшкодування завданих збитків державному підприємству на майно обвинувачених накладено арешт.

Триває судовий розгляд провадження стосовно колишнього гендиректора ДП "Укрвакцина" за фактом розтрати коштів вказаного державного підприємства на загальну суму понад 1,5 мільйона гривень (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).