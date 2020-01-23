Заступнику голови Одеської податкової призначили заставу і одягнули браслет

Вищий антикорупційний суд обрав сьогодні запобіжний захід першому заступнику керівника управління ДФС Одеської області, якому слідство інкримінує надання прокурору неправомірної вигоди в особливо великих розмірах.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

"Сьогодні, 23 січня, слідча суддя Вищого антикорупційного суду розглянула клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та обрала запобіжний захід першому заступнику начальниці Державної фіскальної служби Одеської області у виді застави в розмірі 630 тис. 600 гривень. Також підозрюваний зобов'язаний носити електронний засіб контролю (браслет)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що "на підозрюваного також покладено додаткові обов’язки: прибувати до детективів НАБУ, прокурорів САП, слідчого судді, суду на першу вимогу; не відлучатися з м. Одеса без дозволу детективів НАБУ або прокурорів САП у цьому кримінальному провадженні, або суду; повідомляти детективу НАБУ або прокурору САП про зміну свого місця проживання/місця роботи; здати на зберігання до Державної міграційної служби України свої паспорти для виїзду за кордон та всі інші документи, що дають право виїзду з України".

Термін дії обов'язків - до 12 березня 2020 року.

Як повідомлялося, першого заступника начальника управління ДФС Одещини підозрюють у наданні неправомірної вигоди, дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України.

В.о. начальника ГУ ДФС Одещини Наталію Чеботарьову та її першого заступника Володимира Мосійчука підозрюють у пропозиції та наданні 25 тис. доларів США неправомірної вигоди керівнику структурного підрозділу регіональної прокуратури. Відтак прокуратура Одещини щомісячно мала отримувати неправомірну вигоду у розмірі 25 тисяч доларів. Натомість, за версією слідства, прокурор мав не перешкоджати протиправній діяльності працівників ДФС, пов’язаної із отриманням неправомірної вигоди від підприємців, та не притягувати податківців до відповідальності.

Голова ДПС Сергій Верланов відсторонив усе керівництво ДПС в Одеській області від виконання обов’язків.